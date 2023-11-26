بايدن يعلن إفراج حماس عن طفلة أمريكية في عامها الرابع

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس جو بايدن أن حركة حماس أفرجت، اليوم، عن رهينة أمريكية، مشيراً إلى أنها طفلة في عامها الرابع اسمها «أبيغايل».

وقال بايدن، في كلمة من ولاية ماساشوستس: «إنها حرة، وهي في إسرائيل».

كان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قد أعلن، اليوم، أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم إطلاق أحد الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة اليوم.

وقال سوليفان، لبرنامج «واجه الصحافة»، الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية: «لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن أحد هؤلاء الأمريكيين سيطلَق سراحه اليوم». لكنَّ سوليفان أحجم عن كشف هوية الرهينة.

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