مطار دمشق خارج الخدمة مجدداً بسبب قصف إسرائيلي

المصدر: أ ف ب

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خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجدداً، اليوم، من جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: «شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد عصر اليوم الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي، حيث استهدفت مهابط المطار، ما أدى لخروجه عن الخدمة مجدداً».

كان مصدر في وزارة النقل السورية قد أكد، أمس، عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة اليوم، ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلاً من مطار اللاذقية.

وأضاف المصدر: «أعادت وزارة النقل والشركات الحكومية الأخرى العمل للمطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي في 22 من شهر أكتوبر الماضي».

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