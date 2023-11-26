تقديراً لموقف موسكو .. حماس تفرج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

المصدر: وكالات

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أعلنت حركة "حماس" عصر اليوم الأحد، الإفراج عن محتجز في قطاع غزة يحمل الجنسية الروسية.

وقالت حماس في بيان مقتضب "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية؛ أفرجت الحركة عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

ومن المقرر أن تفرج حماس لاحقا عن 13 من المدنيين المحتجزين الإسرائيليين في غزة في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية مع إسرائيل في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية.

واحتجزت حماس وفصائل أخرى نحو 240 إسرائيليا بينهم أشخاص يحملون جنسيات أجنبية خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

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