هجوم بمسيّرة على سفينة يملكها إسرائيلي

المصدر: واشنطن - أ.ب

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تعرضت سفينة حاويات، مملوكة لملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيّرة، في المحيط الهندي، بحسب ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن السفينة التي ترفع علم مالطا، استهدفت بطائرة مسيّرة، مفخخة، وذلك خلال وجودها في المياه الدولية وسط المحيط الهندي.

وتابع: انفجرت الطائرة المسيّرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، دون وقوع إصابات بين أي من أفراد طاقمها. وقال المسؤول الأمريكي: «نواصل مراقبة الوضع من كثب».

في السياق، أكدت وسائل إعلام لبنانية، قريبة من «حزب الله»، أمس، أن السفينة الإسرائيلية، تم استهدافها في المحيط الهندي، مستشهدةً على ذلك بمصادر مجهولة، حيث يربط خبراء أن الاستهداف على صلة وثيقة بحرب غزة المتوقفة مؤقتاً بين «حماس» وإسرائيل.

ولم تستجب شركة (سي.إم.إيه-سي.جي.إم)، وهي شركة شحن كبرى، مقرها مرسيليا الفرنسية، لطلب للتعليق حتى اللحظة. إذ أحالت الشركة الأسئلة إلى الشركة مالكة السفينة ذاتها، «إيسترن باسيفيك» للشحن، ومقرها سنغافورة.

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