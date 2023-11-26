حماس تفرج عن 20 من المحتجزين لديها في غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت حركة حماس، السبت، أنها سلمت الصليب الأحمر 20 رهينة (13 إسرائيلياً و7 من حملة الجنسيات الأجنبية) ممن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و7 من حملة الجنسيات الأجنبية".

وكانت "حماس" أعلنت أنها استجابت للجهود المصرية القطرية "التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".

ونشرت حماس قائمة بـ 39 اسماً لأسرى أطفال وأسيرات فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية الليلة.

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