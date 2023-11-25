حماس تؤخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

المصدر: رويترز، أ ف ب

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أعلن الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن، حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: «تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى؛ حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع».

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلَّم حتى الآن للصليب الأحمر.

وكان مصدر في حماس قد قال، في وقت سابق مساء اليوم: «تبدأ كتائب عز الدين القسام الآن تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في خانيونس وعددهم 14 محتجزاً».

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية أعلنت أنه سيتم إطلاق 42 معتقلاً فلسطينياً.

وشهد اليوم الأول من الهدنة، أمس، إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، إضافة الى عشرة تايلانديين وفيليبيني أفرجت عنهم الحركة الفلسطينية من خارج الاتفاق المبرم بوساطة قطرية. وأطلقت إسرائيل 39 معتقلاً فلسطينياً من النساء والأطفال.

واقتادت حماس وفصائل فلسطينيّة أخرى معها يوم تنفيذ الهجوم غير المسبوق على إسرائيل قرابة 240 رهينة من مناطق محاذية لقطاع غزة.

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