دعوة أممية للتحقيق بمقتل 75 مدنياً في أبيي

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة جنوب السودان الحكومة الانتقالية المنشطة إلى التحقيق بمقتل 75 مدنياً، في منطقة أبيي، المتنازع عليها مع السودان، وسط مزاعم تورط عناصر جيش دفاع جنوب السودان في القتال.

وحض الممثل الخاص للأمين العام في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، الحكومة إلى ضرورة التحقيق في أعمال العنف، التي اندلعت، فجر الأحد الماضي، خلال هجوم على دينكا نقوك بمنطقتي وونكوي، ونييل، في منطقة أبيي، وفي عمليات قتل، نفذها مسلحون من مقاطعة تويج في ولاية واراب المجاورة، إلى جانب القيام بكل ما هو ضروري، لتخفيف التوتر بين المجتمعات المتضررة. وقال هايسوم: «في الآونة الأخيرة شعرنا بالقلق إزاء تقارير حول أعمال العنف في أبيي وواراب، أودت بحياة 75 مدنياً». وأضاف: «علينا إدراك أن الدورة المتكررة من العنف الانتقامي، لن تحل أي مشكلة، وعلى قادة هذه المجتمعات استخدام الوسائل السلمية لحل القضايا».

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