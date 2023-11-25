عملية اقتحام إسرائيلية واعتقالات بالضفة

المصدر: نابلس - وكالات

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مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس، سقط فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام واعتقال، استمرت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب محمد الحناوي (22 عاماً)، توفي متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال مخيم «عقبة جبر»، قرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وتم رصد عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية واعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين.

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينياً بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يرفع إجمالي المعتقلين إلى 3145 منذ 7 أكتوبر الماضي.

بينما اقتحمت قوات إسرائيلية، حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة، واعتدت على عدد من الفلسطينيين، وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن تعرض مستوطنة «بسيغوت»، المقامة على أراضي المدينة، والقريبة من الحي، لإطلاق نار، وإثر ذلك قامت قوات إسرائيلية باقتحام الحي والاعتداء على عدد من المارة الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس (شمال)، واعتقلت فلسطينيين اثنين في عملية سريعة استغرقت أقل عن ساعة.

وألمح الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي أحرق مركبتين قبل انسحابه، وسط إطلاق نار في مواقع عدة من المدينة. كما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحو فلسطيني كان يقف بالشارع أمام مدخل منزله في بلدة حبلة، قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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