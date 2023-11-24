توقف تحليق الطائرات الإسرائيلية جنوب غزة مع بدء سريان الهدنة

المصدر: د ب ا

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أكدت مصادر فلسطينية أن تحليق الطائرات الإسرائيلية توقف صباح اليوم الجمعة في جنوب قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش) بموجب اتفاق غير مباشر بين حركة حماس وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتبع ذلك إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عصر اليوم.

وهذا أول اتفاق للتهدئة ووقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه هدد حركة حماس بأنه "حتى أصغر الانتهاك سيؤدي إلى رد شديد".

وقال الجيش الليلة الماضية إنه "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع".

وذكر الجيش أن قواته "ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات على محور وسط قطاع غزة والطريق الساحلي"، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله.

فيما قالت حماس إن التهدئة ستسري لمدة 4 أيام "يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك الجيش الإسرائيلي طوال فترة التهدئة".

بموازاة ذلك بدأت شاحنات وقود وإمدادات إنسانية في الدخول إلى قطاع غزة بعد تفاهمات بمضاعفة كمياتها مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14854 بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.

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