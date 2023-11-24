إسرائيل تقتحم المستشفى الإندونيسي وتقتل جرحى قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ

المصدر: د ب ا

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اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين وذلك قبل دخول هدنة انسانية في القطاع حيز التنفيذ، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وفي الوقت ذاته استهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة بوسط قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران في المكان، وسقوط عدد من القتلى واصابة آخرين بجروح بينهم اطفال ونساء.

وفي الوقت ذاته، قتلت الصحفية الفلسطينية أمل زهد، برفقة عائلتها، في قصف استهدف منزلها في مدينة غزة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية.

وبمقتل الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في قطاع غزّة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع 64 صحفيا.

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