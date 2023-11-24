50 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل

المصدر: بيروت ـ وكالات

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في أعنف هجوم منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، أطلق من لبنان أكثر من 50 صاروخاً باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد قصف شنته إسرائيل على مناطق حدودية في جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة من الحدود مع لبنان، بحسب «صحيفة جيروزاليم بوست»، كذلك أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة شلومي بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه «الأعنف منذ بداية الحرب»، مشيرة إلى «إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الأعلى».

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه من المرجح أن يكون رداً محلياً على اغتيال قادة ميدانيين في جنوبي لبنان.

يأتي ذلك بعدما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس أن الطيران والمدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق حدودية في جنوب البلاد. وأشارت إلى مقتل 5 من مقاتلي «حزب الله»، بينهم عباس ابن رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، بعد هجمات إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة طير حرفا، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على منطقة العليق عند أطراف بلدتي البستان ويارين.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، سقط 107 قتلى في لبنان، وفق حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس». وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها بمقتل 9 أشخاص بينهم 3 مدنيين.

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