توتر في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية ومواجهات دامية

المصدر: نابلس - وكالات

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شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية، أمس، عمليات اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية، واشتباكات عنيفة بعد تصدي الفلسطينيين لها وأسفرت عن مقتل شخصين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باقتحام قوات إسرائيلية لمدينة طوباس بآليات عسكرية، وانتشارها في عدد من أحيائها. كذلك أكدت الوكالة مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وذكر مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم بلاطة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقاً عن وفاة أحدهما إثر إصابته الخطيرة. وأكد المركز أن القوات الإسرائيلية احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة واندلعت مواجهات، كما داهمت مركز يافا الثقافي.

وفي بلدة عزون شرقي قلقيلية، أصيب شاب، فجر أمس باعتداء قوات إسرائيلية عليه بالضرب المبرح.

وحسبما ذكرت جمعية الهلال الأحمر، فإن طواقم الإسعاف نقلت شاباً مصاباً برضوض وجروح، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليه بالضرب في عزون، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي مركبة الإسعاف وبداخلها المصاب عند مدخل البلدة.

واقتحمت قوات إسرائيلية البلدة وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت أكثر من 30 فلسطينياً، وصادرت نحو 15 مركبة. وقتلت إسرائيل فلسطينياً في قرية برقة شرق رام الله. وشملت سلسلة الاقتحامات مدينة طوباس ومخيم العروب شمالي الخليل ومدينة بيت لحم وبلدة بيت جالا جنوب الضفة وبيت لقيا جنوب غربي رام الله وداهمت عدداً من المنازل وعاثت فيها خراباً.

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