هدنة غزة تبدأ غداً الساعة 7 صباحاً

المصدر: وكالات

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يبدأ سريان الهدنة في غزة غداً الساعة السابعة صباحاً وسط مساعٍ عربية ودولية إلى أن تسفر الجهود المتواصلة إلى البناء على هذه الهدنة نحو تهدئة طويلة الأمد تؤدي إلى اتفاق دائم قائم على حل الدولتين.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية وفي اليوم الأول سيطلق سراح 13 رهينة، لكن لا معلومات عن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في الدفعة الأولى.

وذكرت الخارجية القطرية أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية.

ومن المتوقع دخول المساعدات إلى غزة في الـ7 صباحاً بتوقيت القدس، على ان يتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن في الـ 4 من عصر الجمعة.

من جهته، صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح رشوان أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من المتوقع وفقاً لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غداً الجمعة.

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