تفاصيل اللحظات الأخيرة .. سبب تأخير اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

المصدر: وكالات

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أكد مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة فرانس برس الخميس أن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم".

وأوضح "خلال ساعات النهار اليوم من المفترض ان يتم الاعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".

ويبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في غزة والإفراج عن العشرات من الرهائن المحتجزين لدى حماس والفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل قد واجه عقبة في اللحظة الأخيرة عندما قال مسؤول إسرائيلي إن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، أي بعد يوم واحد من الموعد المعلن عنه في الأصل.

وعد هذا الانفراج الدبلوماسي ببعض الراحة لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني فروا من منازلهم تحت أسابيع من القصف الإسرائيلي، وكذلك للعائلات في إسرائيل التي تخشى على مصير أحبائها الذين تم أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته.

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، التأجيل مساء الأربعاء، دون تقديم سبب. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد.

قالت دولة قطر، التي لعبت دورا رئيسيا في الوساطة مع حماس، في وقت مبكر من يوم الخميس إنه سيتم الإعلان عن موعد جديد لدخول الاتفاق حيز التنفيذ "في الساعات المقبلة". كان من المقرر أن يبدأ في الساعة العاشرة صباحا (08.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس. كما ساعدت الولايات المتحدة ومصر في التفاوض على الصفقة.

نتنياهو: الهدنة لن تنهي الحرب

أثار الاتفاق الآمال في إنهاء الحرب في نهاية المطاف، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، والتي دمرت مساحات شاسعة من غزة بالأرض، وأججت موجة من العنف في الضفة الغربية المحتلة، وأثارت مخاوف من اندلاع حريق أوسع نطاقا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الوطني إن الحرب ستستأنف بعد انتهاء الهدنة بهدف تدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها المستمر منذ 16 عاما في غزة وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة والذين يقدر عددهم بنحو 240 أسيرا لدى حماس وجماعات أخرى.

واضاف نتنياهو: "الحرب مستمرة ... سنواصل ذلك حتى نحقق جميع أهدافنا"، مضيفًا أنه سلم الرسالة نفسها في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقدمت واشنطن دعماً عسكرياً ودبلوماسياً واسع النطاق لإسرائيل منذ بداية الحرب.

تسيطر القوات الإسرائيلية على جزء كبير من شمال غزة وتقول إنها فككت الأنفاق وجزءا كبيرا من البنية التحتية لحماس هناك. كشفت القوات الإسرائيلية يوم الأربعاء عما قالت إنه مخبأ كبير لحركة حماس في نفق أسفل مستشفى الشفاء. وكان أكبر مركز طبي في المنطقة في قلب معركة شرسة من الروايات حول تعريض المدنيين للخطر من قبل الجانبين.

في غضون ذلك، أمرت إسرائيل بإخلاء المستشفى الإندونيسي بالكامل في الشمال، حسبما قال الدكتور منير البرش، مسؤول وزارة الصحة داخل المستشفى.

وأضاف أن مسؤولي المستشفى يحاولون تنظيم حافلات لإجلاء نحو 200 مريض، من بينهم كبار السن وأطفال مصابون بحروق. احتدم القتال خارج المستشفى لعدة أيام، وتم بالفعل إجلاء مئات الأشخاص إلى الجنوب.

رغم التقدم في الشمال، يعترف المسؤولون الإسرائيليون بأن الكثير من البنية التحتية لحماس لا تزال سليمة، وهددوا بشن عمليات أوسع في جنوب غزة، حيث تكدس مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الشمال في الملاجئ المكتظة التي تديرها الأمم المتحدة مع تضاؤل الغذاء والمياه والمواد الأساسية.

بالنسبة لحماس فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يوفر فرصة لإعادة تجميع صفوفها بعد أسابيع من الخسائر الفادحة على ما يبدو.

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