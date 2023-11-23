الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً في جنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على بلدات وقرى في جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، «تويتر» سابقاً:

«أغارت طائرات حربية قبل قليل على عدة أهداف إرهابية لحزب الله داخل لبنان». ومن بين الأهداف، وفق المصدر نفسه، بنى تحتية وموقع عسكري «عمل فيه مخربون في التنظيم».

من جهتها ذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» أن «الطيران الحربي المعادي أغار على تلة من تلال بلدة مجدل زون حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان»، مشيرة إلى أن «الطيران الحربي المعادي نفذ أكثر من غارة على المنطقة بين علما الشعب والناقورة». ولفتت إلى «تسجيل أكثر من غارة إسرائيلية على أطراف بلدة ياطر»، موضحة أن «العدو الإسرائيلي قصف منطقة اللبونة في الناقورة بالقذائف الفوسفورية».

وكانت مواقع عسكرية إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية تعرضت لرشقات صاروخية من جانب حزب الله، منها ثكنة زرعيت التي تعرضت لقصف بصاروخين من نوع بركان الثقيل.

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