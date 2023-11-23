استمرار إجلاء الأجانب من قطاع غزة

المصدر: كانبرا، أنقرة - وكالات

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قال وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، في مؤتمر صحفي عُقد في أديلايد أمس الأربعاء، إن هناك 67 شخصاً، بينهم أستراليون، غادروا غزة الليلة قبل الماضية.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن وونغ القول إن هناك 67 فرداً، بينهم أستراليون، ومقيمون دائمون وعائلاتهم، تمكنوا من عبور الحدود عند رفح ليلاً، موضحاً أن «هذه هي المجموعة الثانية التي تعبر الحدود هذا الأسبوع، بعد أن قمنا بمساعدة 31 شخصاً على عبور الحدود الاثنين».

وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كجه لي، وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى مصر بعد خروجهم من غزة، في دفعة إجلاء جديدة.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس عن كجه لي، قوله في بيان مكتوب، إن 100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم، عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وأضاف أن أفراد المجموعة التي تم إجلاؤها من غزة سيتم نقلهم إلى القاهرة، ثم إلى تركيا جواً.

جدير بالذكر أن هناك أيضاً 87 مواطناً تركياً وقبرصياً شمالياً وصلوا فجر الثلاثاء إلى مدينة إسطنبول، بعد إجلائهم إلى مصر من غزة.

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