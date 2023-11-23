200 قتيل في قصف إسرائيلي على غزة

المصدر: غزة - وكالات

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أعلنت مصادر فلسطينية أمس، مقتل نحو 200 فلسطيني في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، وذلك مع ترقب بدء دخول اتفاق للهدنة المؤقتة.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل نحو 200 فلسطيني على الأقل في هجمات منذ ليلة أول من أمس حتى مساء أمس على منازل سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى قصف عنيف على شمال القطاع. وفي وقت سابق أمس، جددت إسرائيل غاراتها على عدة مناطق في شمال القطاع.

مقبرة جماعية

في الأثناء أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، دفن 111 قتيلاً فلسطينياً في مقبرة جماعية في جنوبي القطاع.

وقال مصدر في الوزارة، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقبرة التي تمت إقامتها في خان يونس جنوبي القطاع ضمت قتلى أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي في غزة ومستشفيات شمال القطاع. وذكر المصدر أنه تقرر دفن القتلى في مقبرة جماعية بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نظراً لتعذر دفنهم في غزة. وحفر قبر كبير وضعت به جثث القتلى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن إجلاء عشرات الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع. وذكرت الجمعية أن 14 سيارة إسعاف تابعة لها برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود تولت إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي منذ ستة أيام بالكامل على مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة وأخلى الطواقم الطبية ومئات النازحين من داخله فيما بقي فيه 19 عاملاً صحياً و259 مصاباً ومريضاً حالتهم صعبة.

ويشمل ذلك شخصين في العناية المركزة، و22 مريضاً بغسيل الكلى، و32 مريضاً على نقالة، و27 مريضاً يعانون من إصابات في العمود الفقري، في وقت مجمع الشفاء لم يعد يعمل ولا يستقبل مرضى جدداً.

في الأثناء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرو) مقتل أربعة من موظفيها جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق الشمال وغزة وخان يونس في قطاع غزة. وبحسب الوكالة، رفع ذلك إجمالي عدد القتلى من موظفيها إلى 108 وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

وأفادت «أونروا» بأن 191 نازحاً إلى مدارسها قتلوا في هجمات إسرائيلية وأصيب نحو 800 بجروح، موضحة أن 89 حادثة أثرت على 69 منشأة تابعة لها منذ بداية الحرب على غزة من بينها 23 منشأة تعرضت لضربات مباشرة.

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