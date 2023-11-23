إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في مخيم طولكرم

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قتل ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.

وقالت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية «وصل 6 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي».

وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانين منفصلين استلام طواقمها «ستة شهداء من داخل مخيم طولكرم». وأوضح الهلال الأحمر أن الستة «أصيبوا منذ فجر أمس ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم». وأكدت الجمعية تعامل طواقمها مع 26 إصابة أربعة منها بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

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