دفن 111 فلسطينياً في مقبرة جماعية جنوب قطاع غزة

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، دفن 111 قتيلا فلسطينيا في مقبرة جماعية في جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر في الوزارة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المقبرة التي أقامتها في خان يونس جنوب قطاع غزة ضمت قتلى أحضرتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مجمع الشفاء الطبي في غزة ومستشفيات شمال القطاع.

وذكر المصدر أنه تقرر دفن القتلى في مقبرة جماعية بإشراف من وزارة الأوقاف والشئون الدينية نظرا لتعذر دفنهم في غزة. وحفر قبر كبير وضعت به جثث القتلى.

في سياق آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن إجلاء عشرات الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وذكرت الجمعية أن 14 سيارة إسعاف تابعة لها برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود تولت إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي منذ ستة أيام بالكامل على مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة وأخلى الطواقم الطبية ومئات النازحين من داخله فيما بقي فيه 19 عاملاً صحيًا و259 مصابا ومريضا حالتهم صعبة.

ويشمل ذلك شخصين في العناية المركزة، و22 مريضًا بغسيل الكلى، و32 مريضًا على نقالة، و27 مريضًا يعانون من إصابات في العمود الفقري، في وقت مجمع الشفاء لم يعد يعمل ولا يستقبل مرضى جدد.

في هذه الأثناء، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونرو) مقتل أربعة من موظفيها جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق الشمال وغزة وخانيونس في قطاع غزة.

وبحسب الوكالة، رفع ذلك إجمالي عدد القتلى من موظفيها إلى 108 وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

وأفادت أونروا بأن 191 نازحا إلى مدارسها قتلوا في هجمات إسرائيلية وأصيب نحو 800 بجروح، موضحة أن 89 حادثة أثرت على 69 منشأة تابعة لها منذ بداية الحرب على قطاع غزة من بينها 23 منشأة تعرضت لضربات مباشرة.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة، فإن نحو 21 ألف فلسطيني قتلوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم 47.

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