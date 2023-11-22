مقتل موظفة تعمل بمنظمة الصحة العالمية وزوجها ورضيعها وشقيقيها في غزة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر منصة إكس أن موظفة تعمل بالمنظمة ورضيعها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقيها قتلوا في الحرب في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أن منزل والدي الموظفة في الجزء الجنوبي من القطاع قُصف بعدما فرت الموظفة البالغة من العمر 29 عاما، من هناك من شمال مدينة غزة.

وأضاف تيدروس في المنشور مساء أمس الثلاثاء "لا أجد الكلمات للتعبير عن حزني". ويبدو أنها الوفاة الأولى في صفوف منظمة الصحة العالمية منذ بداية الحرب ولكن تيدروس لم يذكر ذلك بوضوح.

ومنذ بداية الاندلاع الأخير للعنف في غزة، كانت الأمم المتحدة أكثر منظمة أعلنت عن وفيات داخل صفوفها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث قتل 108 من موظفيها حتى الآن.

وبالإضافة لذلك، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني مؤخرا إن 67 من منشآت الأمم المتحدة قد تضررت في القتال، و17 منها تعرضت لهجمات مباشرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز