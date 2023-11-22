ضمت 300 شخص .. إسرائيل تحدد أسماء سجناء فلسطينيين ربما يتم إطلاق سراحهم

المصدر: د ب ا

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أصدرت إسرائيل قائمة ضمت 300 سجين ومعتقل فلسطيني، ربما يتم إطلاق سراحهم، كجزء من اتفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وبموجب الاتفاق، ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 سجينا أمنيا، مقابل ما يصل إلى 50 رهينة، في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق سراح آخرين، طبقا لنفس النسبة من القائمة، التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

والغالبية العظمى، 287 من أصل 300 سجين أمني، من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، من الذكور، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 وأقل من ذلك، معظمهم محتجزون بسبب أعمال شغب وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

والسجناء الـ13 الباقين من الفتيات، معظمهن تم إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.

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