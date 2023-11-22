«الدعم السريع» تسيطر على منطقة عسكرية شرقي دارفور

المصدر: الخرطوم- وكالات

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أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، السيطرة على الفرقة 20 مشاة الضعين التابعة للجيش بولاية شرق دارفور.

وكانت مدينة الضعين شهدت، يوم أمس، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بعد أيام من التوتر بين الجانبين، لكن شهوداً أكدوا لوكالة أنباء العالم العربي أن قوات الجيش انسحبت من الفرقة 20 وفق اتفاق مع زعماء القبائل بشرق دارفور، حفاظاً على حياة مئات الآلاف من المدنيين، الذين فروا من مدن الإقليم، بعد إصرار قوات الدعم السريع على مهاجمة الفرقة، ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني بشأن الواقعة.

في غضون ذلك أعلن زعماء القبائل حظر التجول داخل المدينة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وعدم الاقتراب من أسواق المدينة. وتستقبل مدينة الضعين إلى جانب الفاشر مئات الآلاف من النازحين، الذين فروا من المعارك، التي دارت في نيالا والجنينة وزالنجي.

وتمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة خلال الأيام الماضية على 3 مدن رئيسية في إقليم دارفور، وهي: نيالا جنوب دارفور، وزالنجي في الوسط، والجنينة في الغرب، فيما ظل الجيش محتفظاً بمقراته في الفاشر شمالاً.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

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