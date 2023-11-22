تصاعد حدة المواجهات على جبهة جنوب لبنان

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

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قتل أربعة مدنيين بينهم صحافيان أمس، في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في ظل تواصل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله. ولقي المراسلان الصحافيان فرح عمر (25 عاماً) والمصور ربيع المعماري (50 عاماً) حتفهما نتيجة استهداف إسرائيلي في جنوب لبنان. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بمقتل ثلاثة لبنانيين (صحافيان ومدني) في قصف لمثلث طيرحرفا الجبين القريب من الحدود. ورداً على سؤال لمكتب وكالة فرانس برس في القدس، اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «ننظر في التفاصيل».

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله عن استهدافه قوة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء وجودها في منزل عند أطراف المنارة بصاروخين موجهين. وقال إن الهجوم هو رد أولي على الاستهداف الإسرائيلي للصحافيين وغيرهم من المدنيين.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت قبل ذلك أمس، منزلاً في بلدة كفركلا الحدودية تسببت في مقتل امرأة مسنة تدعى لائقة سرحان (80 عاماً) وإصابة حفيدتها آلاء القاسم، سورية الجنسية، بجروح، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، التي أفادت أيضاً بنجاة عدد من أحفاد سرحان في القصف. وقال مصدر طبي إن إصابة الطفلة خطرة ويتم العمل حالياً على إنقاذها ضمن الإمكانيات المتوافرة في المستشفى. في 13 أكتوبر، قتل مصوّر وكالة أنباء «رويترز» عصام عبدالله.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن إدانته الشديدة للاعتداء على الصحافيين.

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