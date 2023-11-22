مطالبات بإخلاء 4 مستشفيات وتحذيرات من انتشار الأوبئة

المصدر: غزة، عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي نحو ألف فلسطيني حتفهم في هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 600 قتيل في المستشفى الإندونيسي، في وقت تحدثت منظمة الصحة العالمية والأردن عن طلبات بإخلاء أربعة مستشفيات في القطاع.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، للصحافيين، إن الجيش الإسرائيلي صعّد هجماته على المنازل، ما أدى إلى مقتل العشرات. ولفت إلى مقتل 20 شخصاً، على الأقل، في غارة استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبدالعظيم الحاج. ولقي العشرات حتفهم أو جرحوا في قصف استهدف مربعاً سكنياً في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، تضمن تدمير ثمانية منازل على الأقل. وبحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 13300 منذ بدء الحرب، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة.

إخلاء المستشفيات

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن ثلاثة مستشفيات في شمال القطاع طلبت المساعدة في إجلاء المرضى. وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف «نحن ننظر الآن إلى ثلاثة مستشفيات في شمال القطاع طلبت الإخلاء، ولكن السؤال المهم هنا، إلى أين سيذهبون؟ لا يوجد مكان آمن». وقال إن المستشفيات الثلاثة هي مستشفى الشفاء، الذي تم إنقاذ مجموعة من الأطفال منه، والمستشفى الإندونيسي والمستشفى الأهلي المعمداني، أقدم مستشفيات غزة ويعود تأسيسه إلى 130 سنة. وقال الأردن إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى ميداني أردني في غزة، لكنه أضاف أنه لن يستجيب للطلب. وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات بغزة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من خطر «تفشي الأمراض على نطاق واسع» الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في القطاع. وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف «إذا استمرت القيود على حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي في غزة وعدم كفايتهما، فسنشهد زيادة مأساوية، يمكن تجنبها تماماً، في عدد الأطفال الذين يموتون».

وقال عارف حسين، من برنامج الأغذية العالمي، إن الناس في غزة يحصلون على ما بين لتر إلى ثلاثة لترات فقط من الماء يومياً، وهو أقل بكثير من المعايير الدولية لحالات الطوارئ، وأضاف أنه لم تصل زجاجات مياه للنازحين في شمال غزة منذ أكثر من أسبوع، ما يثير مخاوف خطيرة بشأن الجفاف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز