معارك ضارية وقصف بالطيران جنوبي الخرطوم

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، لا سيما في منطقة جبل أولياء جنوبي العاصمة السودانية التي تشهد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها جميع الأسلحة، بما فيها قصف بالطيران من قبل طرفي الحرب. وفيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية بشكل كامل لم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أن قواتها استولت فجر أمس على قاعدة جبل أولياء العسكرية جنوبي الخرطوم بالكامل، بما في ذلك الجسر الذي يربط الخرطوم بأم درمان، وقالت إنها كبدت قوات الجيش خسائر فادحة، كما نشرت منصات تابعة لقوات الدعم السريع بوسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لقواتها بالمنطقة وبعض جنودها بجسر خزان جبل أولياء، بجانب نشر صور لأسرى قالت إنهم تابعون للجيش وقعوا بيدها دون أن يصدر تعليق من جانب الجيش.

من جهة أخرى أسفرت سلسلة هجمات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عن مقتل 32 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وجندي دولي، على ما أفاد مسؤولون محليون. وندد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات.

وقال بوليس كوش أغوار أجيت وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة في بيان «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصاً، بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم، فيما أصيب أكثر من 20 شخصاً بجروح». وأضاف: «قتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

سياسياً ، أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بإعفاء عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر من منصبه، وهو يرأس حركة تجمع قوى تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام، وطالب رئيس مجلس السيادة أطراف اتفاق السلام بترشيح بديل عنه.

في السياق وصل وفد من قوى الحرية والتغيير الى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان تلبية لدعوة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام والتأسيس للانتقال المدني الديمقراطي.

ومن المقرر أن يعقد الوفد السياسي الذي سيلتقي مع القيادة بدولة جنوب السودان المساعي الجارية لتوحيد القوى الديمقراطية المدنية، وما تم مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وما صدر عن اجتماعات قوى الحرية والتغيير بالقاهرة بشأن اللقاء المباشر العلني مع طرفي الحرب لعرض رؤية خارطة الطريق وإعلان المبادئ لإنهاء الحرب.

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