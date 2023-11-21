مباحثات أممية أوروبية لبعث جهود السلام في اليمن

المصدر: عدن ـ محمد أحمد

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أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، مع مسؤول أوروبي رفيع، مباحثات بشأن جهود إحلال السلام في اليمن.

وذكر مكتب المبعوث الأممي ـ في بيان ـ أن غروندبرغ ناقش مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تطورات الوضع في اليمن.

وبحث الجانبان في اجتماع بالأردن «أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق تقدم نحو السلام الدائم والاستقرار في اليمن».

وخلال الأيام الأخيرة كثفت الأمم المتحدة والفعالون الدوليون والإقليميون من تحركاتهم الدبلوماسية بهدف التوصل لاتفاق هدنة جديدة في اليمن مع ترتيبات إنسانية واقتصادية كمقدمة لسلام دائم.

إلى ذلك، كشف تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن رصد أكثر من 1700 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية.

وأوضحت في بيان، أن فرق الرصد التابعة للشبكة تمكنت من رصد أكثر من 1716 حالة تعذيب لمختطفين داخل معتقلات سجون ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن أكثر من 421 شخصاً قتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة احتجازهم.

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