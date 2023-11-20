السجن 15 سنة لنجل رئيس حكومة سابق في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أدان القضاء الجزائري، اليوم، نجل رئيس حكومة سابق بالسجن 15 عاماً، و7 أعوام لمتهمين اثنين آخرين، وتغريم كل واحد منهما نحو 7500 دولار، جرت متابعتهم في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر الشروط أعدته شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة لاقتناء 15 طائرة.

وكان النائب العام النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، التمس، أمس، توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس، وهو نجل علي بن فليس، رئيس حكومة سابق، و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ومضيفة طيران، مع تغريم كل واحد من المتهمين الثلاثة 15 ألف دولار.

ووجَّه النائب، بحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تهم «التخابر والخيانة ومحاولة زعزعة استقرار وأمن البلاد وتمويل الحملة الانتخابية بغرض ظفر والد المتهم الرئيس بكرسي الرئاسة»، إلى المتهمين الثلاثة.

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