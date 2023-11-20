قذيفة إسرائيلية تقتل 12 شخصاً بمستشفى في غزة

المصدر: أ ب

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أصابت قذيفة الطابق الثاني من مستشفى شمالي غزة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التي تقودها حماس ومسؤول طبي، بينما تركز القوات الإسرائيلية على استهداف المرافق الطبية التي تقول إن مسلحي حماس يحتمون بها.

واندلع قتال عنيف حول المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي آلاف المرضى والنازحين منذ أسابيع.

وجاء القتال بعد يوم من إجلاء منظمة الصحة العالمية 31 طفلاً من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو أكبر مستشفى في القطاع، حيث كانوا من بين أكثر من 250 مريضاً أو جريحاً في حالة حرجة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية إلى المجمع.

وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم المدنيين والمستشفيات دروعاً، بينما يقول المنتقدون إن الحصار الإسرائيلي والقصف الجوي المستمر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لنحو 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وقُتل أكثر من 11500 فلسطيني - ثلثاهم من النساء والأطفال - منذ بدء الحرب، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، وتم الإبلاغ عن فقدان نحو 2700 شخص.

وقُتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم خلال هجوم 7 أكتوبر، وأسر المسلحون نحو 240 شخصاً.

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