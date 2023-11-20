مقتل 12 جريحاً ومرافقاً جراء القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل 12 شخصا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة "استشهاد 12 جريحا ومرافقا وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى الاندونيسي".

وبحسب روسيا اليوم فإن دبابات الجيش الإسرائيلي تواصل التوغل لمحيط المستشفى وتطلق القذائف والرصاص تجاه المشفى ومحيطه.

وكشف مدير قسم الجراحة في المستشفى الاندونيسي د. محمد الرام أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي.

وقالت مصادر طبية إن سيدة متواجدة في المستشفى الإندونيسي، قتلت جراء القصف المباشر الذي استهدفت به الدبابات الإسرائيلية الطابق الثاني من المستشفى، كما أصيب رئيس قسم العظام بالمستشفى الطبيب عدنان البرش في القصف الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة الكويت المحاذية لمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين.

وقال الصحفي أنس الشريف إن الوضع خطير وصعب داخل المستشفى الإندونيسي بعد استهدافه بالقصف والرصاص.

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