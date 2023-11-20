قرقاش: مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل والحمد لله على نعمة القيادة وتسخيرنا لخدمة الإنسان

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل.

ودون معاليه عبر منصة إكس:"مشاهد أطفال غزة الأبرياء القادمين إلى أبوظبي للعلاج ضمن الدفعة الأولى لمبادرة رئيس الدولة اختلطت فيها مشاعر الألم لمعاناتهم والتأثر بصدق الاهتمام وإنسانية الاستقبال ومهنية التعامل".

وأضاف معاليه: "مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، والحمد لله على نعمة القيادة والأمن والأمان وتسخيرنا لخدمة الإنسان".

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