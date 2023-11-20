حرب شوارع في شمالي غزة

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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قال شهود إن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يخوضون معارك لمنع تقدم القوات الإسرائيلية في مناطق شمالي قطاع غزة، في حين قتلت ضربات جوية إسرائيلية عشرات المدنيين الفلسطينيين جنوبي القطاع.

وفي وقت بدا أن إسرائيل تستعد لتوسيع هجومها البري ليشمل جنوبي القطاع، قالت حركة «حماس» وشهود محليون، إن المقاتلين يواصلون مقاومة شرسة بأسلوب حرب العصابات في شمالي القطاع، بما في ذلك أجزاء من مدينة غزة، ومخيمي جباليا والشاطئ ومدينة بيت لاهيا.

وذكر شهود أن قتالاً عنيفاً دار بين قوات برية إسرائيلية، والفصائل الفلسطينية، في مخيم جباليا، الذي ما زال 75 % من سكانه لم يغادروه، وفقاً لإحصائية فلسطينية. ويقول الفلسطينيون إن الجنوب يتعرض أيضاً لقصف إسرائيلي متكرر، ما يفند الوعود الإسرائيلية بالسلامة.

ومن الممكن أن يجبر هجوم إسرائيلي في جنوبي القطاع، مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا أصلاً من الاجتياح في الشمال، على الفرار مجدداً مع سكان خان يونس، وهي مدينة يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة.

قتلى وجرحى

وأكدت سلطات الصحة في غزة، ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية إلى 12300، بينهم 5000 طفل. وقال مسؤولون فلسطينيون إن 31 شخصاً لقوا حتفهم في ضربات جوية إسرائيلية على مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، بينهم ثلاثة صحافيين.

وقتل وجرح عشرات المدنيين الفلسطينيين، أمس، في غارات إسرائيلية على شمالي القطاع، حيث شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على مربع سكني في منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، لا يزال غالبيتهم تحت الأنقاض.

وحسب المصادر، دمرت الغارات عدداً كبيراً من المنازل المتجاورة، فيما حاول عمال إنقاذ وسكان المنطقة، البحث عن ناجين تحت الأنقاض بوسائل بدائية.

وقبل ذلك، أعلنت مصادر طبية أن 15 فلسطينياً لقوا حتفهم، إثر قصف إسرائيلي على منزل سكني مأهول في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع. وبحسب المصادر، فإن طائرات حربية إسرائيلية، دمرت أربعة مساجد في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما تم الإعلان عن ستة قتلى في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي غزة. واندلعت اشتباكات في محيط حي الشيخ رضوان، ومناطق أخرى في جنوبي غزة. وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها قتلوا ستة جنود من مسافة قريبة في قرية جحر الديك شرقي مدينة غزة، بعد أن نصبوا لهم كميناً بصاروخ مضاد للأفراد، واقتربوا منهم بأسلحة آلية.

لكن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل خمسة جنود، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب، وفق التعداد الإسرائيلي.

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