الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة

المصدر: أ ف ب، رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود في قطاع غزة، ما يرفع إلى 64 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الحرب مع حركة حماس قبل أكثر من شهر.

وأوضح الجيش، في بيان، اليوم، أن أربعة من القتلى الخمسة هم من جنود الاحتياط، مشيراً على أنهم قُتلوا شمالي القطاع أمس.

وأضاف أن 383 من جنوده قُتلوا منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن ما لا يقل عن 13 ألف فلسطيني قُتلوا، مشيراً إلى إصابة 30 ألفاً في القطاع منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأضاف المكتب، في بيان، اليوم، أن من بين القتلى 5500 طفل و3500 امرأة على الأقل.

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