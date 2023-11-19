إجلاء 31 طفلا مبتسراً من مستشفى الشفاء في غزة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إجلاء ما لا يقل عن 31 طفلا مبتسراً من مجمع الشفاء الطبي تمهيداً لنقلهم إلى مستشفيات في مصر، بينما ظل العشرات من المرضى المصابين بجروح خطيرة عالقين هناك بعد أيام من دخول القوات الإسرائيلية المجمع.

واستحوذ مصير الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء على اهتمام عالمي بعد نشر صور تظهر الأطباء وهم يحاولون إبقائهم دافئين.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات. ونفد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بينما كانت القوات الإسرائيلية تقاتل المسلحين الفلسطينيين خارج المستشفى.

كان فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية - زار مستشفى الشفاء يوم السبت- قال إن 32 طفلا مبتسرا كانوا بين عشرات المصابين بأمراض خطيرة وعالقين داخل المستشفى الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي.

وأكد مدحت عباس، المتحدث باسم الوزارة، للأسوشيتدبرس عبر الهاتف أن عملية الإجلاء تمت يوم الأحد.

وقالت خدمة الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إنها قامت بإجلاء 31 طفلا بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.

وأضافت أنه سيتم نقلهم إلى مستشفى تديره الإمارات في مدينة رفح المصرية.

ولم يصدر أي تعليق عن منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

ولم يتضح ما إذا كان تم إجلاء جميع الأطفال الخدج.

في وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، والتي قادت المهمة، إن فريقها تمكن من القيام بجولة داخل مستشفى الشفاء لمدة ساعة بعد مغادرة حوالي 2500 من النازحين والمرضى والموظفين للمستشفى صباح السبت.

كما ذكرت المنظمة أن "المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإجلاء"، واصفة مستشفى الشفاء بأنه "منطقة الموت".

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