دليل جديد يكشف فشل إسرائيل الاستخباراتي في وقف هجوم حماس

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عند دليل جديد قالت إنه يؤكد فشل إسرائيل الاستخباراتي، وعجزها عن وقف هجوم حركة "حماس" يوم السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وصناعية إسرائيلية قولها إن بالونات التجسس التي كان من الممكن أت تحذر من هجوم حماس في 7 أكتوبر كانت معطلة ولم يتم تحديثها أو صيانتها بشكل صحيح.

وأضافت المصادر أن 3 من أصل 7 "مناطيد" موجودة على حدود القطاع غير صالحة للعمل مما ترك ثغرة خطيرة في الدفاعات الإسرائيلية.

وتابعت الصحيفة أن بالونات "سكاي ستار" البيضاء المملوءة بالهيليوم، والتي كانت ذات يوم جزءا أساسيا من العملية الأمنية الإسرائيلية على غزة، مجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج التجسس.

لكن المصادر قالت إن بعض هذه البالونات لم يعمل وقت هجوم حماس، متهمة السلطات الإسرائيلية بإهمال البالونات.

وعلمت الصحيفة أن لواءين فقط من أصل 32 لواء من الجيش الإسرائيلي، كانا قريبين من حدود غزة وقت الهجوم.

والليلة الماضية، أكد مصدر في الصناعة لديه معرفة تفصيلية بالبالونات: "كانت الحمولة في المناطيد قديمة. لم يضعوا أي ميزانية لترقية أو شراء حمولات جديدة أو حمولات مختلفة".

وتحدثت الكثير من التقارير الإعلامية عن فشل القبة الحديدية في التصدي لهجوم حماس وتجاهل الكثير من التحذيرات سياسيا وعسكريا قبيل الهجوم.

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