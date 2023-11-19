القصف الإسرائيلي يطال العمق اللبناني

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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تبادل «حزب الله» اللبناني وإسرائيل، أمس، إطلاق الصواريخ في مناطق قريبة من الحدود، فيما شنت إسرائيل غارة طالت مسافة 15 كيلومتراً في العمق اللبناني، بحالة نادرة الحدوث.

وقال مسؤولون لبنانيون، إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت مبنى قرب مدينة النبطية، في واحدة من أعمق الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الواقعة. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات عيترون، وجبل بلاط، والقوزح، ويارين، وعيتا الشعب، والبستان، ويارين، والجبين، ونفذ غارتين على شرق مروحين.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف رأس الناقورة، ومحيطها، وجبل اللبونة، بعد تصعيد ليلي.

وأصدر «حزب الله» سلسلة بيانات، قال فيها إنه ضرب مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية، في مناطق على طول الحدود، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وأعلن فجراً، أن مقاتليه أسقطوا مسيّرة إسرائيلية متعددة المهام، نوع «هيرميس 450»، بواسطة صاروخ أرض جو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخ سطح جو.

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