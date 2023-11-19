إسرائيل تطوي صفحة مجمع «الشفاء» بالإخلاء القسري

المصدر: غزة - أ.ف.ب

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غادر المئات قسراً، أمس، مجمع «الشفاء» الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعد إنذار بالإخلاء وجهته إسرائيل، ليصبح المجمع الطبي، منذ أيام، محور العمليات العسكرية البرية، الذي عمد الجيش الإسرائيلي إلى اقتحامه، الأربعاء الماضي.

أتى الإنذار بإخلاء المجمع الطبي، في وقت تتابع إسرائيل قصفها المتواصل للقطاع منذ 43 يوماً.

وصباح أمس، طلب الجيش الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت من مدير مجمع «الشفاء» الطبي، محمد أبوسلمية، إخلاءه خلال ساعة.

وأفاد مراسل «فرانس برس»، بأن مئات الأشخاص خرجوا سيراً من المجمع الطبي، الواقع غربي مدينة غزة، تحاصره الدبابات الإسرائيلية منذ أيام.

وشاهد المراسل أطفالاً، ونساءً، ورجالاً، بعضهم مصاب، أو مبتورة أطرافه، ينزحون جنوباً باتجاه شارع صلاح الدين، مؤكداً عدم مشاركة أي سيارة إسعاف في عملية الإخلاء.

وفي الطريق صوب الجنوب، أكد المراسل رصده ما لا يقل عن 15 جثمان، بعضها في مراحل متقدمة من التحلل على طرق مدمرة بالكامل، حيث السيارات مقلوبة، أو مهشمة، وكذلك المحال التجارية. وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن 120 جريحاً لا يزالون في «الشفاء»، بينهم: أطفال خدّج.

وكان مسؤول في «صحة غزة»، أكد، في وقت سابق، أن «450 جريحاً ومريضاً» عالقون مع عدد قليل من أفراد الطاقم الطبي.

وشوهدت دبابات، وناقلات جنود، وغيرها من الآليات الإسرائيلية المدرعة، في محيط «الشفاء»، بينما حلقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.

عمليات تفتيش

لليوم الرابع توالياً، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش المجمع الطبي «مبنى مبنى»، حيث يتهم حركة «حماس» بإخفاء أسلحة، ومنشآت عسكرية. فيما اعتبرت «حماس»، الاتهامات، ذريعة لاستهداف المجمع. وقام جنود، اقتحموا حرم «الشفاء»، باستجواب الموجودين، الذين قدّرت الأمم المتحدة عددهم بـ2300 شخص، فيما قدّرته سلطات المجمع بـ6 آلاف.

وكانت «صحة غزة»، أعلنت، أول من أمس، أن 24 مريضاً توفوا في مجمع «الشفاء»، خلال يومين، «لأن المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل، بسبب انقطاع الكهرباء». وسبق لمديره، أبوسلمية، التحذير من وضع «كارثي» في المجمع.

وتربط السلطات الإسرائيلية بين «الشفاء»، وهدف البحث عن الأسرى لدى «حماس». وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن «مؤشرات قوية على أن الأسرى كانوا محتجزين في «الشفاء»».

بينما شدد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على أن النظام الصحي «على وشك الانهيار» في غزة، معتبراً أن «حجم الرد الإسرائيلي يصبح غير مبرر أكثر فأكثر».

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