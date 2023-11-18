كتائب القسام تعلن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين ومصيرهم لا يزال مجهولاً

المصدر: البيان

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أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس عن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن مصير الأسرى لا يزال مجهولا حتى الآن.

وقال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم الكتائب: "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو، ومصير الأسرى والآسيرين لا يزال مجهولا".

من جهة أخرى قال أبوعبيدة: "أوقعنا قوة راجلة لجيش الاحتلال في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".

وأضاف: "دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية لجيش الاحتلال في شمال غرب وجنوب غزة".

وأبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين في وقت متأخر من أمس الجمعة أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، قد أعلن أن لدى "حماس" 230 أسيرا.

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