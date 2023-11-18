100 مظاهرة في بريطانيا تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة

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خرجت اليوم في بريطانيا 100 مظاهرة تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت هيئة "بي بي سي" عن خروج 100 مظاهرة داعمة لفلسطين اليوم السبت في بريطانيا، وأطلق عليها "يوم الاحتجاج الوطني"، رفضا للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقالت الهيئة إن أكثر من 100 مظاهرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء بريطانيا، وشهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات، طالبت بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاج سينظم في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

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