عقوبات أمريكية ضد فصائل عراقية مسلحة

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة تستهدف فصائل عراقية مسلحة، بحسب بيان نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية، ذكر أنه تم فرض عقوبات جديدة ضد الفصائل العراقية المسلحة.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس، أنها استهدفت قواعد للقوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا. وذكرت سلسلة بيانات وزعتها الفصائل المسلحة، أنها استهدفت قاعدة أمريكية في «عين الأسد»، غربي العراق بمسيرتين، كما استهدفت بمسيرتين، في عملية منفصلة، قاعدة أمريكية في تل بيدر، غربي مدينة الحسكة السورية.

وأفادت الفصائل المسلحة، أنها استهدفت، بمسيرة، قاعدة «حرير» الأمريكية في مدينة أربيل العراقية. فيما أعلنت أنها قصفت قاعدة للجيش الأمريكي في إقليم كردستان.

وأوضحت أن القصف حقق «إصابة في الهدف بشكل مباشر» وفق قولها.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في بيان، أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة «الحرير» في أربيل، و«عين الأسد» في الأنبار.

وبهذا الهجوم، تصل الهجمات المنفذة ضد الجيش الأمريكي في كل من العراق وسوريا إلى أكثر من 58 عملية استهداف بالصواريخ والمسيّرات، لقواعد ومواقع عسكرية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، التي أكدت تعرض قواتها، ومواقعها، لهجمات.

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