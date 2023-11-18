قصف بلدات بجنوب لبنان

المصدر: بيروت ـ وكالات

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية قصفت بقذائف الفوسفور الأبيض منطقة بين بلدتي ميس الجبل وحولا وموقع المنارة الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة البنانية الرسمية، أمس، أن القوات الإسرائيلية أغارت أيضاً على أطراف بلدة عيتا الشعب، ومنطقة العباد، وعلى المنطقة ما بين بلدتي زبقين وطير حرفا. فيما أعلن «حزب الله»، أمس مسؤوليته عن نحو 10 هجمات على مواقع إسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد خلال الساعات الماضية إطلاق عدة صواريخ موجهة من جنوب لبنان، وقام بالرد على مصادر النيران، مضيفاً أنه قصف أيضاً «بنية تحتية لحزب الله».

وأضاف أن جنوده رصدوا إطلاق طائرة مسيّرة عبرت من جنوب لبنان إلى إسرائيل، قبل أن يتم إسقاطها.

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