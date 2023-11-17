مقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين

المصدر: وكالات

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أعلن مدير الإسعاف الفلسطيني لرويترز أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

ولقي الثلاثة حتفهم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، والتي اقتحمها في وقت سابق اليوم.

وبث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى، دون أن يظهر في الفيديو لمن يستسلمون. وقال التلفزيون إن القوات اقتادت عددا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم.

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