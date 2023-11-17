مقتل 3 فلسطينيين وجندي إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة

المصدر: الخليل - وكالات

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أعلنت الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل ثلاثة فلسطينيين نفذوا هجوماً، عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، أدى إلى مقتل جندي وإصابة 6 آخرين.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد أن أغلقت كل مداخلها. وأوضح شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازل من عائلتي قفيشة والقواسمي، وشرع بالتحقيق مع أهالي المسلحين الذين نفذوا الهجوم. وجاء الاقتحام بعد تنفيذ 3 فلسطينيين عملية إطلاق نار على الحاجز العسكري جنوب مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: «تم تحييد 3 مسلحين من قبل قوات الأمن العاملة عند الحاجز وفتحهم النار على قواتنا». وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين بدرجات متفاوتة. ولاحقاً أعلن عن مقتل أحدهم.

وفي وقت سابق، أعلنت «هيئة الإسعاف الإسرائيلية»، في بيان، أن إحدى الإصابات في صفوف الإسرائيليين خطيرة. وأجرت قوات الشرطة والجيش مسحاً من البر والجو لموقع إطلاق النار تحسباً لوجود مسلحين آخرين، حسبما ذكر المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي. وأعلنت إسرائيل اعتقال 1050 ناشطاً من حركة «حماس» في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «X»: «منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال ما يزيد على 1750 مطلوباً في أنحاء الضفة الغربية، ينتمي ما يزيد على 1050 منهم إلى منظمة حماس».

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