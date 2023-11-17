خلاف بين إدارة بايدن وإسرائيل بشأن غزة

المصدر: واشنطن- تل أبيب، وكالات

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ظهرت، أمس، بوادر خلاف أمريكي- إسرائيلي حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي وقت قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إعادة احتلال غزة «خطأ كبير»، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ «لا يمكننا أن نترك فراغاً» بعد الحرب.

استخدم بايدن مصطلح «القصف العشوائي» لوصف طريقة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت لنحو 5 أسابيع، ورغم أنه قدم دفاعاً صريحاً عن رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن حركة حماس «تمثل تهديداً مستمراً لإسرائيل»، فقد بدا أنه يعترف بأن القصف الإسرائيلي كان «عشوائياً»، وفق التصريحات، التي نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو، قال بايدن إنه أوضح لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة. وتابع بايدن للصحفيين أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.

في المقابل، قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج: إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة، وسيتعين عليها الإبقاء على قوة هناك في المستقبل القريب لمنع حركة «حماس» من البزوغ مجدداً في القطاع.

وأضاف هرتسوج في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية: «إذا انسحبنا.. فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغاً. علينا أن نفكر فيما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة»، وتابع: «لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان «غزة» إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى»، على حد زعمه.

في الأثناء، نقلت شبكة «إن. بي. سي نيوز» الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي: إن حكومة بنيامين نتنياهو تريد تجريف شمال غزة، وإنشاء منطقة أمنية عازلة، وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية، مؤكداً معارضة الولايات المتحدة ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في القطاع.

وكشف تقرير لـ«إن. بي. سي نيوز» عن تزايد الخلافات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بقيادة نتانياهو، بشأن الهجوم على غزة، وتصور الجانبين لمستقبل القطاع.

ونقل التقرير عن المسؤول الأمريكي أن واشنطن قلقة من غياب إجراءات إسرائيلية للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الفجوة تتسع بين إدارة بايدن وحكومة نتانياهو، بشأن مستقبل غزة، وقد تقود لخلاف علني في الأسابيع المقبلة. وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن الإحباط يتزايد بين مسؤولي الإدارة، بسبب المشاهد الأليمة من مستشفيات غزة، وارتفاع عدد الضحايا، بعد مناشدات من واشنطن لنتانياهو باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.

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