أحمد.. تعرّض للقصف مرتين وأصبح يتيماً بلا ساقين

المصدر: غزة - رويترز

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طفل صغير راقد في فراشه يسأل عن والديه، ويحاول أن يقوم ويمشي، ولا يعرف أنه أصبح يتيم الأبوين مبتور الساقين.

هذه هي محنة أحمد شبت، الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، والذي قُتل أبوه وأمه عندما تعرض منزلهم في بلدة بيت حانون في الركن الشمالي الشرقي من قطاع غزة لضربة جوية إسرائيلية.

يقول خاله إبراهيم أبو عمشة الذي أصبح كافله وولي أمره «الولد يسأل وين أبويا؟ وين أمي؟ كل يوم. لكن نحاول قدر المستطاع ننسيه ويتأقلم مع الوضع الذي هو عايش فيه».

أضاف أبو عمشة أن قوة الانفجار ألقت بالصبي إلى منزل مجاور وقتلت 17 فرداً من الأسرة. وكان الناجي الوحيد الآخر هو شقيق أحمد البالغ من العمر عامين.

وقبل اندلاع الحرب كان يعيش في بيت حانون أكثر من 52 ألف نسمة. لكن لا يكاد يكون هناك مبنى واحد صالح للسكن، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للمراسل الإسرائيلي المخضرم ناحوم بارنياع، الذي اصطحبه الجيش لتفقدها يوم السبت.

وقال أبو عمشة إنه وأفراداً آخرين من الأقارب استقبلوا الطفلين الصغيرين في منزلهم بمخيم النصيرات للاجئين، في الجزء الجنوبي من القطاع، الذي طالبت إسرائيل الغزيين بالتوجه إليه، قبل أن يتعرضوا لضربة إسرائيلية أخرى.

حياته مهددة

أصيبت ساقا أحمد بجروح خطيرة وأصبحت حياته مهددة، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهي بلدة تقع على مسافة إلى الجنوب، حيث تعهده جراح العظام الدكتور أحمد زيان برعايته.

وقال الطبيب في المستشفى، متحدثاً السبت بينما كانت الاستعدادات جارية لإجراء عملية جراحية لأحمد، «وصل لنا هذا الطفل مصاباً بإصابات حديثة. طبعاً كان بتراً في الأطراف (السفلية)». وأضاف الدكتور زيان أن المستشفى مكتظ بمرضى آخرين مصابين بجروح خطيرة، وأن جراحة أحمد لن تتم في غرفة عمليات مناسبة ولكن في غرفة مجهزة لعمليات الولادة.

وقال: «نقوم بإجراء عملية بتر للأطراف بسبب الاستهداف العميق أو الأجزاء المتهتكة... الرجل اليمنى البتر فوق الركبة. وكذلك الرجل اليسرى».

ماذا فعل؟

خلال الجراحة، تحدث الدكتور زيان عن التحديات التي تفرضها مثل هذه العمليات الخطيرة على طفل صغير، وعن مدى صعوبة الحرب على العاملين في المستشفى.

وقال إن «الكادر الطبي منهك، وهناك نقص في الكوادر. أغلبهم استشهد أو أصيب، سواء من أطباء، من تمريض، من تخدير». وأضاف «العملية الجراحية للطفل فيها صعوبة لأنه لازم تحدد مكان الوريد والشريان والأعصاب وتعزلهم وتفصلهم، وهو ما يستغرق وقتاً».

ومضى قائلاً: «نحاول تنفيذها بأسرع ما يمكن، عشان تعويض الطفل بالدم الذي فقده عندما أصيب.. إن شاء الله خير».

أحمد يتعافى الآن. يحاول خاله مداعبته ويعطيه لعبة على هيئة سيارة، لكن الصبي رماها بعيداً. وقال أبو عمشة «طلب مني أكتر من مرة.. يريد أن يقوم من السرير ويمشي، سألني أكثر من مرة، وأخبرته أنه يجب أن ننتظر حتى تتحسن ساقه، أو بعد أن يتناول الدواء».

وأضاف «هو مش شاعر أنه فقد قدميه، لكن علينا أن نحاول، تماماً كما نحاول أن نجعله ينسى والديه، أن نجعله ينسى هذا». وقال أبو عمشة «الطفل لم يفقد والديه فقط، بل فقد ساقيه أيضاً.. لا يزال طفلاً. ماذا فعل ليستحق (كل) هذا؟».

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