ليندركنغ إلى اليمن لدفع جهود السلام

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنغ، سيعود إلى المنطقة ضمن جولة تهدف للدفع بالجهود الحالية، التي تقودها الأمم المتحدة؛ لإنهاء دائم للصراع في البلاد، في وقت أكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدها استمرار الحوثيين بإرسال تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس جنوبي محافظة الحديدة، وغربي محافظة تعز.

وفي بيان صحافي، ذكرت «الخارجية الأمريكية» أن ليندركينغ سيعمل على دفع جهود السلام الجارية، ودعم التنسيق الإقليمي؛ للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع، وتجديد التزام الولايات المتحدة بضمان التوصل إلى حل سلمي لحرب اليمن، وسط تأكيداتها العمل، بشكل وثيق، مع الشركاء؛ لدعم جهود السلام برعاية أممية، لوضع حد لمعاناة ملايين اليمنيين.

ووفق البيان، سيجتمع المبعوث الأمريكي بشركاء إقليميين ودوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة للتوصل لاتفاق وقف دائم للنار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، ومواصلة جهود تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ومعاناة اليمنيين.

وأكد ليندركينغ ضرورة اغتنام اليمنيين الفرصة الراهنة، لإنهاء الصراع، والتحول إلى السلام، حيث إن «حرب غزة» من شأنها أن تقوض عملية السلام في اليمن في حال توسعت إلى حرب إقليمية.

إلى ذلك، ناقش رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وسفير المملكة المتحدة لدى اليمن، عابدة شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة؛ للقيام بواجبات الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والمعيشي، والخدمي، للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة، والدعم الدولي المطلوب في هذا الصدد.

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