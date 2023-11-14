الأمم المتحدة تنكّس أعلامها تكريماً لموظفيها القتلى في غزة

المصدر: جنيف - وكالات

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نُكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء العالم، أمس، ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح عشرات من موظفي الهيئة الذين قضوا في الحرب على غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الوقوف دقيقة صمت في كل دولة للمنظمة مكتب تمثيل فيها. كذلك نُكس علم الأمم المتحدة في بانكوك وطوكيو وبكين.

وفي جنيف، ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، نُكست أعلام الأمم المتحدة في الصباح ولم ترفع المنظمة أياً من أعلام الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة، على طول الطريق الرئيسي أمام المبنى الضخم. ودُعي موظفو المنظمة الأممية إلى الوقوف دقيقة صمت «على انفراد». يأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسجيل «عدد كبير من القتلى والجرحى... في القصف» الذي تعرض له مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة. وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب.

وقالت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايفا أمام عشرات الموظفين الذين تجمعوا من أجل دقيقة الصمت: «على مدى الشهر الماضي، فقد 101 من زملائنا حياتهم في غزة». كما نظمت وقفات في كاتماندو وكابول، حيث قادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا حوالي 250 شخصاً وقفوا دقيقة صمت.

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