دخول 97 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

المصدر: العريش - وكالات

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واصل معبر رفح استقبال المغادرين من قطاع غزة، وكذلك دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث دخل نحو 500 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة إلى مصر، فضلاً عن عبور 97 شاحنة مساعدات إلى غزة.

وصرح رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن وصول 500 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من قطاع غزة وعبر معبر رفح، ووصول 4 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومعهم 4 مرافقين.

وكذلك تم عبور 97 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية إلى غزة، أمس عبر معبر رفح. وقالت الخارجية السويدية أمس، إن بعض السويديين غادروا القطاع من معبر رفح. وقالت الخارجية البرازيلية: إن 32 مواطناً برازيلياً كانوا عالقين داخل غزة غادروا القطاع». كما قالت الحكومة النيوزيلندية أمس إن 11 نيوزيلندياً غادروا غزة الأحد ودخلوا مصر».

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