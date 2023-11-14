أمريكا: قواتنا بسوريا استهدفت 4 مرات في 24 ساعة

المصدر: عواصم - وكالات

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قال مسؤول بالجيش الأمريكي، أمس، إن القوات الأمريكية المتمركزة شمال شرقي سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل في أقل من 24 ساعة بطائرات مسيّرة وصواريخ، مضيفاً أنه لم تقع إصابات ولم تحدث سوى أضرار طفيفة في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول لـ«رويترز» أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد ومرة واحدة ​​صباح أمس.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أول من أمس أنها نفذت ضربات دقيقة استهدفت موقعين شرقي سوريا، قالت إنهما مرتبطان بإيران، رداً على الهجمات السابقة المتكررة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، التي بلغ عددها أكثر من 45 منذ 17 من الشهر الماضي وأدت إلى إصابة عشرات من الجنود الأمريكيين. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الغارات التي تم تنفيذها في سوريا تهدف لتقويض الجماعات المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأمريكية.

وحذر أوستن من أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم مرة أخرى لحماية القوات الأمريكية. جاء التحرك العسكري لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها، بحسب «البنتاغون». ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أمريكي، لم تسمّه، أن أحد الموقعين المستهدفين يضم مخزنا للأسلحة. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي بسوريا.

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