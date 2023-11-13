زوجة رئيس إسرائيل تؤكد فقدان الاتصال بابنهما في قطاع غزة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ، اليوم، في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية» عن هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: «لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل».

ولم تذكر زوجة الرئيس أياً من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

يُذكر أن إسرائيل أعلنت مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز