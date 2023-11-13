الحرب على غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 260 مليون دولار يومياً

المصدر: البيان

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أعلنت وزارتا المالية والصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين تخصيص مبلغ إضافي من الموازنة لتعزيز البنية التحتية الأمنية للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أنه سيتم تخصيص مبلغ قدره 200 مليون شيكل (حوالي 51 مليون دولار)، للتعزيز الفوري للبنية التحتية الأمنية للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد ,tr v,sdh hgd,l.

وجاء القرار بعد التوصل إلى اتفاق بين وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الصحة أورييل بوسو.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد "حماس" تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية، حيث أنها تفرض ضغطا على المالية العامة.

وقال بنك إسرائيل المركزي، الأسبوع الماضي، إنه باع 8.2 مليارات دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

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